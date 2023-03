Smalling, si avvicina il rinnovo. I tifosi al fianco di Mou: organizzata la panolada

Vigilia del match contro il Sassuolo. Domani la Roma scenderà in campo alle ore 18 e l'Olimpico sarà come al solito tutto esaurito. I cancelli apriranno alle 15:30. Non ci sarà Mourinho a causa delle due giornate di squalifica. Ritenendo di aver subito una grave ingiustizia, nessun tesserato parlerà fino al derby contro la Lazio come forma di protesta (escluse le manifestazioni Uefa, dove vige l'obbligo). Anche i tifosi si unisco: come si legge sui profili social dell'Associazione Italiana Roma Club, domenica verrà organizzata una "panolada" in occasione della partita contro il Sassuolo.