Roma, Belotti operato alla mano destra: in dubbio contro il Sassuolo

La Roma si lecca le ferite dopo la vittoria contro la Real Sociedad. Pellegrini è uscito per un brutto colpo alla testa, mentre per Belotti gli accertamenti svolti ieri avevano evidenziato una frattura al quarto metacarpo della mano destra. Oggi l'attaccante è stato operato. Questo il comunicato del club: "Andrea Belotti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L’intervento, eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo". Il giocatore resta in forte dubbio per la gara di domani contro il Sassuolo.