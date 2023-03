José, esplode la rabbia: il ricorso è respinto e ritornano le manette

José Mourinho salta il derby. Sì, anche il Sassuolo domani ma l'assenza dello Special nella stracittadina fa rumore, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Corte sportiva d'appello ha respinto infatti il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico (inizialmente sospese), espulso nel corso della partita con la Cremonese. Una decisione che ha preso in contropiede sia l'allenatore (ascoltato ieri prima del dispositivo per una mezz'ora) che il club giallorosso. Pronta la contromossa. Mediatica di José, replicando su Instagram il gesto delle manette di 13 anni fa a Milano. Silenziosa del club che avendo le mani legate per un ricorso (il collegio di Garanzia si può adire soltanto per squalifiche superiori ai 90 giorni), ha deciso d'entrare in silenzio stampa. Ritenendo di aver subito una grave ingiustizia, nessun tesserato parlerà fino al derby contro la Lazio come forma di protesta (escluse le manifestazioni Uefa, dove vige l'obbligo).