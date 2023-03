Uefa, Roma nella top 10 delle squadre con il maggior numero di spettatori nelle coppe

Se è vero che i sold out dell'Olimpico ormai non fanno più notizia, c'è un dato che non può passare inosservato: la Roma è nella top 10 delle squadre con la media spettatori più alta nelle tre coppe europee (Champions, Europa League e Conference). Come riportato da transfermarkt, grazie anche al tutto esaurito contro la Real Sociedad per la partita d'andata di Europa League, i giallorossi si piazzano al settimo posto della classifica con una media di 61.629 tifosi per partita presenti all'Olimpico. Come dichiarato più volte dallo stesso Mourinho, il fattore "dodicesimo uomo" è fondamentale per il rendimento della squadra che, da inizio 2023, non ha mai perso in casa. In questa speciale top ten, sono presenti anche Milan e Inter. Juventus e Fiorentina entro le prime 48, Lazio fuori con una media spettatori inferiore a 22.000.