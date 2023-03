Roma, tifosi contro la squalifica di Mourinho: l’AIRC organizza la panolada

Si è conclusa ieri, dopo 10 giorni, la vicenda Mourinho-Serra. La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Roma e confermato le due giornate di squalifica all'allenatore portoghese che non sarà in panchina né contro il Sassuolo né contro la Lazio. A supporto dello Special One, che comunque non ha smesso di far parlare di se pubblicando una foto in cui imita le mani ammanettate, scendono in campo i tifosi giallorossi. Infatti, come si legge sui profili social dell'Associazione Italiana Roma Club, domenica verrà organizzata una "panolada" in occasione della partita contro il Sassuolo. Queste le parole del comunicato: "Dopo l'ennesima ingiustiziasubita dalla nostra Roma e dal nostro allenatore da parte delle istituzioni calcistiche italiane, con il loro giudizio a senso unico, l'A.I.R.C. invita i suoi associati e i tifosi della Roma a far sentire civilmente domani il proprio sdegno: portate allo stadio oltre all'amore per la Roma, un fazzoletto bianco da sventolare tutti insieme al fischio d'inizio in segno di protesta. Al fianco di Mourinho. Al fianco della Roma".