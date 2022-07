Sirene spagnole per Ibanez. Boom tifosi con la Cremonese. Wijnaldum si avvicina

Altri nomi per il centrocampo sono quelli di Frattesi e Schouten del Bologna. Per Diawara si muove qualcosa in Francia, Carles Perez può liberare uno stipendio da un altro paio di milioni e andare al Celta Vigo

L'x centrocampista della Roma e idolo dei tifosi giallorossi Daniele De Rossi oggi compie 39 anni. C'è l'omaggio da parte della Uefa che dall'account Twitter ufficiale scrive: "Oggi è il compleanno di un Campione del Mondo". Non potevano mancare gli auguri di Rosella Sensi. L'ex presidente della Roma ha scritto un bellissimo messaggio sui social: "Spiegare a parole cosa è stato e cosa è ancora oggi Daniele De Rossi per la Roma e per i suoi tifosi sarebbe riduttivo e forse impossibile"."Avevo pensato a una frase Speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più Speciali… se dette col Cuore. Buon Compleanno Dany TVB"scrive invece Bruno Conti su Instagram. Daniele De Rossi ha commentato con il proprio profilo ufficiale Instagram il post di auguri fatto oggi dall'account della Roma per il suo compleanno. L'ex capitano giallorosso ha anche scherzato sul recente arrivo di Paulo Dybala.