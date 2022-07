Psg senza Wijnaldum: la Roma ci spera. Le alternative sono Frattesi e Schouten

Il Psg gioca in amichevole, Wijnaldum non è neppure tra i convocati, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Basta questo ad avvicinarlo ancora di più alla Roma? Per ora no, perché l’accordo per il prestito non si trova, ma Pinto continuerà a trattare già nelle prossime ore. Anche perché la foto pubblicata dal centrocampista, dal suo sguardo che pare in attesa di qualcosa, fa sognare i romanisti.