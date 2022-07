Roma-Cremonese: già 52mila presenze tra abbonamenti e biglietti venduti

L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle: per la prima partita in casa di campionato si va verso il primo sold-out stagionale

Il prossimo 22 agosto, la Roma disputerà la prima partita in casa di campionato contro la Cremonese alle 18.30. L'entusiasmo dei tifosi giallorossi è già alle stelle: ad oggi, infatti, sono previste già 52mila presenze (36.000 abbonati e 16.000 biglietti venduti) allo stadio Olimpico per il secondo match di Serie A dei giallorossi. Alla sfida contro il club lombardo manca ancora poco meno di un mese e in questo lasso di tempo potrebbe registrarsi il primo sold-out della nuova stagione della Roma.