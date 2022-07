Rientro nella notte, mercoledì l’Ascoli

Giovedì la Roma partirà invece per Tel Aviv, sabato amichevole a Haifa contro il Tottenham

La Roma è rientrata nella notte in Italia. Dopo il match contro il Nizza la comitiva giallorossa si è trasferita da Albufeira a Faro (distante una cinquantina di chilometri) e con un volo charter è atterrata all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 3:15, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Mercoledì pomeriggio (fischio d’inizio 17:30), nuovo test amichevole contro l ’Ascoli a Trigoria. Come accaduto già con il Trastevere il match sarà a porte chiuse per pubblico e media .

Giovedì la Roma partirà invece per Tel Aviv. Pellegrini e compagni si alleneranno in Israele nella giornata di venerdì e poi sabato trasferimento a Haifa (un’ora di auto) dove al Sammy Ofer Stadium è in programma il confronto contro il Tottenham di Conte.