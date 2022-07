Si tratta a ritmi serrati per Wijnaldum

Il nome di Georginio Wijnaldum continua a far sognare i romanisti. Dopo il like a una foto di Dybala sotto la Curva Sud, il nuovo segnale lanciato dall'olandese ha fatto impazzire i tifosi della Roma. Il centrocampista del Psg ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae immerso nel mare con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte .

Nessun messaggio, soltanto l'emoticon di due occhi vispi che lasciano quasi presagire che qualcosa stia per accadere. Tanto è bastato a scatenare i commenti del web giallorosso, con decine di richieste di trasferimento immediato nella Capitale comparse sotto al post. Per trasformare il sogno in realtà però è necessario che ai messaggi social seguano fatti concreti. Roma e Psg stanno discutendo le modalità del trasferimento per trovare una formula che consenta ai giallorossi di sopportare l'ingaggio del 31enne. Se però il giocatore decidesse di ridursi lo stipendio - anche di poco - la fumata bianca sarebbe improvvisamente ad un passo.