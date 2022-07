Rosella Sensi: “Impossibile spiegare cosa è De Rossi per la Roma. Tanti auguri”

L'ex presidente della Roma ha scritto un bellissimo messaggio per il compleanno di Daniele: "L’ho visto passare da ragazzo già maturo a uomo e padre straordinario"

Nel giorno del compleanno di Daniele De Rossi non potevano mancare gli auguri di Rosella Sensi. L'ex presidente della Roma ha scritto un bellissimo messaggio sui social: "Spiegare a parole cosa è stato e cosa è ancora oggi Daniele De Rossi per la Roma e per i suoi tifosi sarebbe riduttivo e forse impossibile. L’ho visto crescere, diventare campione del mondo, coronare il suo sogno sin da bambino. Insieme abbiamo alzato trofei, sofferto e gioito. L’ho visto passare da ragazzo già maturo a uomo e padre straordinario. Oggi che compi 39 anni ti auguro davvero tutto il meglio possibile. Tanti auguri".