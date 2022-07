Wijnaldum, amichevoli e rinnovi: l’agenda della Roma prima dell’esordio a Salerno

I giallorossi hanno terminato ieri la tournée portoghese. Dybala e compagni sono atterrati nella notte a Fiumicino dopo il pareggio con il Nizza. Mancano tre settimane esatte all'inizio del campionato

Daniele Aloisi

La Roma ha terminato ieri la tournée portoghese. Dybala e compagni sono atterrati nella notte a Fiumicino dopo il pareggio con il Nizza. La "Joya" non ha esordito e i tifosi dovranno aspettare qualche giorno per vederlo scendere in campo con la maglia giallorossa e nei prossimi giorni è prevista la conferenza stampa. Mourinho ha concesso ai calciatori una giornata di riposo e gli allenamenti riprenderanno domani pomeriggio a Trigoria.

I prossimi impegni della Roma

Mancano tre settimane esatte all'inizio del campionato. La Roma sarà ospite a Salerno il 14 agosto, stadio 'amico' a Dybala. Lo scorso anno il numero 21 all'Arechi ha messo a segno uno dei suoi gol più belli della stagione. Prima della partita in Campania i ragazzi di Mourinho hanno in programma tre amichevoli. Mercoledì contro l'Ascoli a Trigoria, sabato in Israele contro il Tottenham e il 7 agosto l'Olimpico tornerà a riempirsi. E' prevista l'amichevole contro lo Shakhtar. Domani, alle ore 12, scatterà la vendita libera con prezzi a partire da 10 euro.

Da Wijnaldum a Zagadou: il mercato non dorme mai

L'ultima settimana è stata segnata dall'arrivo di Paulo Dybala. Il mercato della Roma non intende fermarsi, anzi. Il prossimo obiettivo è Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha già detto sì ai giallorossi ma manca ancora l'accordo con il PSG. La prossima settimana sarà quella decisiva. Eventualmente, oltre all’ultimo tentativo per Frattesi, il gm sta valutando il profilo di Schouten del Bologna. Pinto è alla ricerca di un quinto difensore centrale da regalare a Mourinho. L'identikit è chiaro: giovane e a costi non elevati. Per questo l'indiziato numero uno è Zagadou. Classe '99 e svincolato, il dubbio è sulla tenuta fisica del giocatore che negli ultimi anni ha saltato molte partite per infortunio.

La Roma dovrà anche monetizzare, nei prossimi giorni il gm portoghese lavorerà sul mercato in uscita. Il club si augura di incassare almeno circa 40 milioni di euro dalle cessioni di Villar, Veretout, Kluivert e Carles Perez. Un 'tesoretto' importante da investire nel mercato per consegnare a Mourinho una rosa competitiva che possa lottare su tre fronti.

I rinnovi

Pinto e il club avevano messo in stand-by i rinnovi fino al termine della stagione perché la squadra doveva concentrarsi solo su campionato e Conference. Qualche settimana fa' è stato ufficializzato quello di Mancini fino al 2027. Zaniolo al momento sembra vicino vicino alla permanenza a Roma e a settembre potrebbero esserci dei contatti per il prolungamento del contratto. Tengono banco anche le situazioni legate a Spinazzola e Cristante. Dopo l'inizio del campionato ci saranno chiacchierate con gli agenti dei due calciatori. Nessun dubbio per Smalling, il difensore inglese è un punto fermo di Mourinho (ieri in campo 90') e il rinnovo scatterà in automatico alla 20esima presenza stagionale.

Dallo stadio all'Adidas: il piano dei Friedkin per il futuro

Il progetto a lunga scadenza dei Friedkin sta facendo sognare i tifosi: ogni mossa è studiata alla perfezione, gli investimenti non mancano. L'uscita della borsa è ufficiale e adesso l'altro obiettivo è quello di aumentare i ricavi: New Balance, con ogni probabilità, non sarà più lo sponsor tecnico del club e c’è già Adidas in pole position. Altri sponsor sono pronti ad entrare, spinti anche dal boom della Conference e dall’effetto Dybala, con l’obiettivo di crescere oltre che sportivamente anche dal punto di vista commerciale. Capitolo stadio, altro aspetto fondamentale del piano di sviluppo dei Friedkin: il club ha trovato un accordo con il Comune, ufficializzato nelle scorse settimane, per l’area di Pietralata. L’obiettivo è averlo nel 2026, al massimo un anno dopo per i 100 anni del club.