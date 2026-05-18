Anche la sfida salvezza si deciderà in serale. Tutte le altre gare spalmate nel week end

Francesco Balzani
WhatsApp Image 2026-05-17 at 17.05.24

Wesley, show post derby: a pranzo con la maglia della Roma. Tifosi in delirio

Verona-Roma si giocherà domenica 24 alle 20,45 (ancora col divieto di trasferta per i residenti nella capitale). E di conseguenza anche tutte le altre partite della concorrenza per la Champions e per la lotta salvezza: Milan-Cagliari, Torino-Juve, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Per chi non ha più obiettivi, invece, gli orari saranno diversi. Si parte con Fiorentina-Atalanta venerdì alle 20,45 mentre di sabato giocheranno Bologna-Inter (ore 18) e Lazio-Pisa alle 20,45. Domenica alle 15 in campo Parma e Sassuolo mentre alle 18 toccherà a Napoli-Udinese.

Manu Koné AS Roma v Hellas Verona FC - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti