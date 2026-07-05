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Abbonamenti Roma, l'attesa è finita. Il video della nuova maglia

Domani lunedì 6 luglio la Roma comunicherà tutte le informazioni sulla nuova campagna abbonamenti. In mattinata è arrivato un ulteriore indizio social da parte del club che ha postato delle immagini di alcune coreografie con l'emoticon della clessidra. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi (stesso posto), la seconda a chi vorrà rinnovare e cambiare seggiolino o settore e ai 25mila tifosi iscritti alla lista d'attesa. L'obiettivo è quota 40mila come lo scorso anno. Tra fine luglio e inizio agosto partirà la campagna abbonamenti per la Champions League. I dettagli della nuova maglia della Roma per la prossima stagione sono già noti, ma oggi è spuntato sul web un nuovo video della divisa già in vendita in uno store all'estero. Sul colletto ci sarà la scritta: "Con tutte le nostre forze".

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