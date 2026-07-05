La divisa uscirà ufficialmente il 22 luglio. Il video ha già scatenato il web giallorosso

Redazione
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Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio

Manca sempre meno al lancio ufficiale della nuova maglia della Roma per la prossima stagione e, dopo le prime anticipazioni, nelle ultime ore sul web è spuntato il video della divisa in vendita in uno store estero. Pochi secondi che hanno scatenato il web giallorosso: sulla maglia tornerà il vecchio stemma oltre allo storico acronimo "ASR". Sulle maniche ci saranno poi le classiche strisce che caratterizzano tutte le divise Adidas e sul colletto è comparso un nuovo dettaglio inedito: all'interno - sopra l'acronimo - ci sarà la scritta "Con tutte le nostre forze". La maglia uscirà ufficialmente il prossimo 22 luglio, in corrispondenza del 99esimo compleanno della Roma.

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Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio

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