Manca sempre meno al lancio ufficiale della nuova maglia della Roma per la prossima stagione e, dopo le prime anticipazioni, nelle ultime ore sul web è spuntato il video della divisa in vendita in uno store estero. Pochi secondi che hanno scatenato il web giallorosso: sulla maglia tornerà il vecchio stemma oltre allo storico acronimo "ASR". Sulle maniche ci saranno poi le classiche strisce che caratterizzano tutte le divise Adidas e sul colletto è comparso un nuovo dettaglio inedito: all'interno - sopra l'acronimo - ci sarà la scritta "Con tutte le nostre forze". La maglia uscirà ufficialmente il prossimo 22 luglio, in corrispondenza del 99esimo compleanno della Roma.

Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio