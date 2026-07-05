I giallorossi non hanno intenzione di fare sconti in caso di cessione. Neil vuole dimostrare il suo valore nella prossima stagione con Gasperini
Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio
El Aynaoui è diventato un punto fermo del suo Marocco fin dalla prima partita del Mondiale e ora si prepara per il derby giallorosso contro Manu Koné ai quarti di finale. Il centrocampista ha attirato l'attenzione di diversi club europei nelle ultime settimane e tra questi - oltre a Barcellona, Everton e Liverpool - c'è forte l'interesse del Manchester United. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti tra i Red Devils e la Roma: i giallorossi hanno informato la dirigenza inglese che 30 milioni di euro potrebbero non bastare per portarlo in Premier League- come riporta CaughtOffside. El Aynaoui è considerato un patrimonio del club e le sue prestazioni al Mondiale hanno fatto aumentare il suo valore. La Roma non vorrebbe cederlo dopo una sola stagione e Neil stesso ha intenzione di dimostrare le sue capacità nel corso del suo secondo anno sotto la guida di Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA