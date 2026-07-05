I giallorossi non hanno intenzione di fare sconti in caso di cessione. Neil vuole dimostrare il suo valore nella prossima stagione con Gasperini

Redazione
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Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio

El Aynaoui è diventato un punto fermo del suo Marocco fin dalla prima partita del Mondiale e ora si prepara per il derby giallorosso contro Manu Koné ai quarti di finale. Il centrocampista ha attirato l'attenzione di diversi club europei nelle ultime settimane e tra questi - oltre a Barcellona, Everton e Liverpool - c'è forte l'interesse del Manchester United. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti tra i Red Devils e la Roma: i giallorossi hanno informato la dirigenza inglese che 30 milioni di euro potrebbero non bastare per portarlo in Premier League- come riporta CaughtOffside. El Aynaoui è considerato un patrimonio del club e le sue prestazioni al Mondiale hanno fatto aumentare il suo valore. La Roma non vorrebbe cederlo dopo una sola stagione e Neil stesso ha intenzione di dimostrare le sue capacità nel corso del suo secondo anno sotto la guida di Gasperini.

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