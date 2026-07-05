La Roma continua a seguire Mason Greenwood e dalla Francia il presidente del Marsiglia Stephan Richard ha parlato per la prima della situazione economica del club lanciando un segnale alle squadre interessate all'inglese. Queste le parole a La Provence: "Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l'equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi. Non possiamo mantenere una rosa con stipendi superiori ai 100 milioni all'anno. Tuttavia mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo. Detto questo, la situazione attuale ci obbliga a una rivoluzione della rosa". Su Greenwood oltre alla Roma ci sono anche Atletico Madrid e Fenerbahce. La Roma deve ancora presentare la prima offerta, il Marsiglia continua a chiedere 50 milioni di euro. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.