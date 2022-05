Serie A, gli orari della 38a giornata: Torino-Roma venerdì alle 20.45

La gara con i granata sarà trasmessa in esclusiva su Dazn

La Lega Serie A ha annunciato con un comunicato ufficiale date e orari dell'ultima giornata di campionato. Torino-Roma si giocherà venerdì alle 20.45, da domani sono in vendita i biglietti per il settore ospiti. La gara con i granata sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Lazio-Verona, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Empoli si giocheranno sabato alle 20.45. Le tre gare interessano i giallorossi per la corsa all'Europa League. Lo scudetto si deciderà domenica alle 18 mentre le sfide decisive per la salvezza sono in programma alle ore 21.