Non solo il calciomercato, la questione Settlement Agreement con l'UEFA e il capitolo rinnovi. In casa Roma c'è anche un'altra situazione che tiene banco ormai da settimane, e riguarda il settore giovanile. Il neo ds D'Amico, infatti, era pronto a portare con sé nella Capitale anche Massimo Margiotta, che sarebbe dovuto diventare il nuovo responsabile dell'area. I due avevano già lavorato insieme all'Hellas Verona e il club gialloblù si era tutelato chiudendo un accordo con Ferrarese come nuovo responsabile del settore giovanile. Come riporta Il Tempo, però, nelle scorse ore sull'arrivo alla Roma di Margiotta si è registrata una frenata. E il vivaio romanista, che a fine mese saluterà due leggende come Alberto De Rossi e Bruno Conti, rischia quindi di restare 'scoperto'. Un'altra situazione da risolvere, nel più breve tempo possibile.