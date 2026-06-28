Con le sfide di questa notte è andata definitivamente in archivio la fase a gironi del Mondiale 2026 attualmente in corso tra USA, Canada e Messico. E sono arrivati anche gli ultimi verdetti: oltre alla delusione Turchia del giallorosso Celik e alle ultime classificate dei rispettivi gironi, lasciano il palcoscenico internzionale le quattro peggiori terze Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay. Restano in corsa 4 giocatori della Roma, che diventano 5 considerando anche Salah-Eddine (reduce dalla stagione al PSV e al passo d'addio): l'Olanda di Malen, il Marocco di El Aynaoui, la Francia di Koné e la Costa d'Avorio di Ndicka (con il difensore che non ha ancora esordito).

'Derby' Malen-El Aynaoui, poi Ndicka e Koné: i giallorossi tutti in campo martedì

Via dunque ai sedicesimi di finale, che cominceranno questa sera con la sfida tra Sudafrica e Canada. Lunedì sarà il turno del(contro il Giappone) e della Germania., invece, sarà nuovamente: alle 3 ilper, alle 19 la(atteso il suo debutto) se la vedrà con la. Alle 23, infine, scenderà in campo la(reduce da due grandi prestazioni dal 1' e da numerosi elogi, tra cui quello della leggenda) contro la. Via via sarà poi il turno di tutte le altre Nazionali, in attesa degli ottavi in programma dal 4 luglio.