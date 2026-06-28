Martedì sarà giornata giallorossa: via alle 3 con Olanda-Marocco, poi alle 19 toccherà alla Costa d'Avorio contro la Norvegia. Alle 23 chiude Francia-Svezia
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Con le sfide di questa notte è andata definitivamente in archivio la fase a gironi del Mondiale 2026 attualmente in corso tra USA, Canada e Messico. E sono arrivati anche gli ultimi verdetti: oltre alla delusione Turchia del giallorosso Celik e alle ultime classificate dei rispettivi gironi, lasciano il palcoscenico internzionale le quattro peggiori terze Iran, Corea del Sud, Scozia e Uruguay. Restano in corsa 4 giocatori della Roma, che diventano 5 considerando anche Salah-Eddine (reduce dalla stagione al PSV e al passo d'addio): l'Olanda di Malen, il Marocco di El Aynaoui, la Francia di Koné e la Costa d'Avorio di Ndicka (con il difensore che non ha ancora esordito).
'Derby' Malen-El Aynaoui, poi Ndicka e Koné: i giallorossi tutti in campo martedìVia dunque ai sedicesimi di finale, che cominceranno questa sera con la sfida tra Sudafrica e Canada. Lunedì sarà il turno del Brasile di Ancelotti (contro il Giappone) e della Germania. Martedì, invece, sarà nuovamente giornata giallorossa: alle 3 il derby tra Malen ed El Aynaoui per Olanda-Marocco, alle 19 la Costa d'Avorio di Ndicka (atteso il suo debutto) se la vedrà con la Norvegia. Alle 23, infine, scenderà in campo la Francia di Koné (reduce da due grandi prestazioni dal 1' e da numerosi elogi, tra cui quello della leggenda Vieira) contro la Svezia. Via via sarà poi il turno di tutte le altre Nazionali, in attesa degli ottavi in programma dal 4 luglio.
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