Torino-Roma, da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti

I posti a disposizione per i tifosi giallorossi sono quasi 1500

Archiviata la partita con il Venezia, la Roma venerdì scenderà in campo per l'ultima giornata del campionato contro il torino. I biglietti per il settore ospiti usciranno domani alle ore 10. I posti a disposizione per i tifosi giallorossi sono quasi 1500. La società granata ha comunicato sul proprio sito prezzi e modalità di vendità: "Tagliandi disponibili ai possessori della Fidelity Card AS Roma: 20 euro (10 euro per gli Under 16 e donne) dalle 10:00 martedì 17 maggio e fino alle 19:00 di giovedì 19 maggio. La vendita dei tagliandi ai residenti della regione Lazio sarà possibile ai soli possessori della Roma Card".