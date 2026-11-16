Ha incassato più di una volta, ma ora Gasperini ha deciso di passare all'attacco. Non pubblicamente ma a livello legale visto che non sono bastate le scuse (tardive) di Sabatini. L'ex ds di Lazio e Roma, infatti, in un'intervista a QN pubblicata ieri non ci era andato certo morbido: "Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni”. Parole che hanno fatto in poco tempo il giro del web suscitando l'ira di tantissimi tifosi giallorossi visto anche il momento positivo della squadra. Ieri sera Gasperini ha fatto sapere di voler portare Sabatini in tribunale. Ma non era la prima volta che l'attuale ds della Pro Patria "difendeva" Massara rivolgendosi in maniera poco gradevole al tecnico della Roma. Già nell'aprile 2026, Sabatini aveva preso le parti pubblicamente all'ex ds nell'ormai nota diatriba tra Gasp e Ranieri.

"Nella vicenda non c'entrano solo Ranieri e Gasperini, ma anche Massara, che è una persona perbene. Esce con le ossa rotte, non per il suo operato, ma per le parole dell'allenatore della Roma", disse Sabatini a Sky Sport. "È un dirigente onesto, informato e colto e sciaguratamente troppo ben educato per rispettare queste diatribe", proseguì con la consueta retorica. Qualche giorno dopo, stavolta in un'intervista a la Gazzetta dello Sport, Sabatini rincarò la dose: "Gasperini ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell'azienda Roma. Dispiace che da tutto questo Massara ne esca frantumato sul piano dialettico, non su quello sostanziale. È un uomo onesto, che ha vinto lo scudetto col Milan e ha preferito subire per proteggere la società". Anche in questo caso il tecnico lasciò passare senza rispondere. O meglio lo fece sul campo portando la Roma in Champions. Nel luglio scorso Sabatini tornò a difendere Massara, in un intervento a Tuttosport: "Purtroppo a Roma è diventato un bel catalizzatore di cazzate: gli hanno additato la qualunque, ma lui è sempre stato in silenzio. Garbato, educato, ha lavorato tantissimo dietro le quinte e non è mai uscito dai binari. È sempre stato sul pezzo, non ha mai acceso alcuna polemica con Gasperini, anzi ha cercato in ogni modo di evitare scontri. Nella qualificazione in Champions è troppo comodo non dargli meriti. Si meritava la Juve, ma soprattutto non meritava di essere maltrattato come negli ultimi mesi".