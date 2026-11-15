Walter Sabatini è tornato a parlare della Roma e lo ha fatto tra le pagine di un'intervista concessa a Quotidiano Nazionale. L'ex direttore sportivo giallorosso ha svelato anche un retroscena sulla passata stagione, con protagonisti Gasperini e Massara: "Chi preferisco tra Gasperini e Gattuso? Gasperini, bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni". Poi un commento sul Lotito, contestato dai tifosi della Lazio nonostante abbia vinto più dei due magnati americani con la Roma: "Non è assurdo che sia contestato, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi". Infine, un commento su un suo amore nel mondo del calcio: "La Roma. Ma il mio errore più grande è stato lasciare l'Inter".