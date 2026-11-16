Koné e la sosta obbligata. Chissà come l'avrà trascorso, il mediano della Roma, il fine settimana appena passato. Un weekend di riposo, insolito per lui, abituato tra club e nazionale a non fermarsi mai. L'ultimo infortunio al bicipite femorale, però, ha suggerito a Zidane di lasciarlo fuori dai convocati della Francia, per la gioia di Gasperini che, dopo averlo rilanciato dal 1' col Sassuolo, da Parma riavrà in lui un perno fondamentale. È il vero imprescindibile della mediana romanista. Nello scorso campionato il francese ha vinto 154 duelli individuali, il dinamismo del francese, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, garantisce equilibrio a una squadra votata all'attacco e, senza di lui, i numeri difensivi peggiorano. Il delta è aumentato: 0,43 reti subite con Koné, 1,75 senza.