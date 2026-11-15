Gian Piero Gasperini si difenderà nelle sedi legali rispetto alle parole di Walter Sabatini, a proposito di una presunta spinta ai danni dell'ex ds Ricky Massara davanti anche al resto della squadra. Nella giornata di oggi le dichiarazioni dell'attuale direttore sportivo della Pro Patria a 'Quotidiano Nazionale' hanno destato sicuramente scalpore: "Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni". Queste parole hanno ovviamente fatto il giro del web e sono subito arrivate anche allo stesso Gasperini, che ha fatto sapere di non avere assolutamente intenzione di rispondere in questo momento né in futuro a eventuali domande a tal proposito. L'allenatore della Roma ha quindi già dato mandato ai suoi legali per tutelarsi nelle sedi opportune. La decisione è stata concordata con il club giallorosso.

Intanto in una story su Instagram lo stesso Walter Sabatini ha cercato di porre rimedio in qualche modo, innanzitutto chiedendo scusa: "Nel corso di un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell'opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole".