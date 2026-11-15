Il tecnico della Roma non risponderà a domande sull'intervista dell'ex ds giallorosso a proposito della presunta spinta rifilata a Massara "per agevolare i suoi amici". Intanto lo stesso Sabatini fa dietrofront: "Ero coinvolto dal romanzo di Camus"

Redazione
Screenshot 2026-11-02 185159

De Roon elogia Gasperini: "Il mister è unico". La sua reazione è tutta da ridere

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Gian Piero Gasperini si difenderà nelle sedi legali rispetto alle parole di Walter Sabatini, a proposito di una presunta spinta ai danni dell'ex ds Ricky Massara davanti anche al resto della squadra. Nella giornata di oggi le dichiarazioni dell'attuale direttore sportivo della Pro Patria a 'Quotidiano Nazionale' hanno destato sicuramente scalpore: "Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni". Queste parole hanno ovviamente fatto il giro del web e sono subito arrivate anche allo stesso Gasperini, che ha fatto sapere di non avere assolutamente intenzione di rispondere in questo momento né in futuro a eventuali domande a tal proposito. L'allenatore della Roma ha quindi già dato mandato ai suoi legali per tutelarsi nelle sedi opportune. La decisione è stata concordata con il club giallorosso.

gasperini AS Roma Training Session

Intanto in una story su Instagram lo stesso Walter Sabatini ha cercato di porre rimedio in qualche modo, innanzitutto chiedendo scusa: "Nel corso di un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell'opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti