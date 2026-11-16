Ieri ha compiuto 33 anni, ma il regalo più bello spera di scartarlo sabato a Parma. Quando Paulo Dybala tornerà in campo dopo un mese ai box alla ricerca di un gol che manca dal 18 gennaio scorso. La Joya, che ieri ha festeggiato il compleanno in famiglia, si è allenato in gruppo questi giorni ed è recuperato in vista della ripresa del campionato anche se al Tardini, sabato prossimo, potrebbe partire in panchina. Non è un'annata come le altre per l'argentino che ad inizio stagione è stato di certo tra i migliori di una Roma che punta forte allo scudetto. Tanto da diventare il primo per expected assist (3.42), il secondo per grandi occasioni create (8) e il terzo per passaggi vincenti (4) in serie A. Una seconda giovinezza, scrive Francesco Balzani su Leggo, che si è scontrata con un nuovo infortunio muscolare. Una micro-lesione al polpaccio che ha procurato più fastidi del previsto. Dybala, però, è pronto a tornare per mettersi al servizio di Malen. Ma anche per cercare quel gol che manca da dieci mesi esatti. Un fatto insolito, anzi unico nella sua carriera. L'altro periodo lungo era stato a cavallo tra il febbraio 2025 e ottobre, quando rimase a secco per otto mesi (tra i gol in Europa League segnati a Porto e Viktoria Plzen). Gasp ne benedice il ritorno e - con l'ascesa di Soulé e Mora - potrà ora dosarlo meglio. Anche perché la volontà è quella di continuare con Dybala. Nelle prossime settimane la dirigenza si incontrerà con l'entourage di Paulo per ragionare su un eventuale rinnovo annuale. Sull'argentino negli ultimi giorni si sono fatti sotto, infatti, due club della MLS americana e il solito Boca. E a proposito di rinnovi è in programma in queste ore quello di Hermoso che si legherà alla Roma fino al 2029. In vista incontri anche per rivedere il rapporto con de Roon, Malen e Ndicka.