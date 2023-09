Roma, verso il Torino: Pellegrini torna in gruppo. Out Sanches. Occhi su Lucas Piton

Il Capitano farà di tutto per recuperare in tempo per domenica. Pinto intanto si guarda intorno in vista del mercato invernale e punta un sinistro classe 2000 del Vasco da Gama

Redazione

Mercato, i giallorossi puntano un classe 2000 del Vasco da Gama. Da oggi in vendita i biglietti di Roma-Monza — Con la partita di ieri sera la Roma oltre ad aver ottenuto un importante primo risultato è anche riuscita a mantenere invariata la sua posizione nel ranking Uefa. Infatti i giallorossi sono ancora posizionati decimi in classifica con 83 punti (gli stessi del Siviglia) alle spalle soltanto un’altra italiana, ossia l’Inter a 86 punti. Ora Pellegrini e compagni non possono fermarsi e i tifosi sono pronti ad accompagnarli anche nei prossimi match. È infatti partita proprio oggi la vendita dei biglietti di Roma-Monza del prossimo 22 ottobre. Nel frattempo non si ferma nemmeno Pinto che in vista della prossima finestra di mercato ha già messo gli occhi su possibili nuovi acquisti. Uno di questi è Lucas Piton, del Vasco da Gama. Il sinistro classe 2000 ha già il passaporto italiano ed è uno dei punti fermi della squadra brasiliana.

CLAUDIA ZAPPATA

