Torino-Roma, oggi la ripresa: Pellegrini in gruppo. Sanches out con Torino e Genoa

Una trasferta tira l'altra, soprattutto col calendario assurdo della Roma. Dopo Tiraspol c'è Torino, in attesa di Genova. Mourinho oggi riprenderà gli allenamenti a Trigoria e valuterà l'utilizzo dei giocatori a disposizione. Lo Special One ha riabbracciato Lorenzo Pellegrini che, dopo aver saltato le ultime due partite, è tornato ad allenarsi con i compagni. Domani il provino decisivo per capire se ci sarà (almeno per la panchina) nella sfida contro i granata di Juric. Assente Renato Sanches dopo l'infortunio accusato ieri contro lo Sheriff. Come riportato da SkySport, il portoghese salterà le prossime due trasferte (Torino e Genoa). In difesa da valutare anche il ritorno di Smalling, pure lui alle prese con disturbi muscolari. L'inglese, così come Pellegrini, dovrebbe almeno rientrare tra i convocati. Sulla destra torna Kristensen, a sinistra il favorito è Spinazzola mentre davanti confermata la coppia Dybala-Lukaku. A centrocampo Aouar dovrebbe giocare al fianco di Paredes e Cristante.