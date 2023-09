Ranking Uefa, Roma decima a pari punti con il Siviglia

Ier si è chiusa la prima giornata delle coppe europee 2023/24 e con loro torna a far parlare di sé anche il Ranking Uefa. Dopo la vittoria in Conference League e la finale di Europa League, la Roma grazie al successo contro lo Sheriff Tiraspol mantiene saldamente il decimo posto in graduatoria con 83 punti (gli stessi del Siviglia). I giallorossi di Mourinho sono la seconda italiana in classifica dopo l'Inter che al momento occupa l'ottavo posto con 86 punti.