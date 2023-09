Dybala, Joya obbligata in coppa: quando entra l’argentino la gara si sblocca

Joya di coppa, anche part-time. Paulo Dybala risolve ancora una gara europea in corsa, anche senza segnare. L'ingresso dell'argentino, infatti, ha portato al gol di Lukaku con lo Sheriff e dato una scossa a una Roma addormentata. Ma non è la prima volta che Mou deve ricorrere all'argentino che sperava di tenere a riposo. Lo scorso anno ad esempio in casa con l'Helsinki. Gara bloccata a fine primo tempo e Roma che ha bisogno di vincere a tutti i costi. Entra la Joya che segna dopo due minuti. Finirà 3-0 per la squadra di Mourinho. Copione ancora più intenso contro il Feyenoord con Dybala che entra acciaccato ma segna il gol meraviglioso che evita l'eliminazione della Roma e porta la gara ai supplementari. Cambiamo competizione, non cambia il senso. In coppa Italia contro il Genoa lo scorso anno si è ancora sullo 0-0. Mourinho manda a scaldare Paulo che entra, segna e porta i giallorossi ai quarti.