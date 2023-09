Llorente: “In Europa è sempre importante iniziare il viaggio con una vittoria”

"In Europa è sempre importante iniziare il viaggio con una vittoria! Buon lavoro! Continuiamo così! Daje Roma!" scrive Diego Llorente sul suo account Twitter. Il difensore spagnolo ancora una volta schierato titolare nella difesa giallorossa accanto a Mancini e Ndicka.

