Roma-Verona, Pellegrini in dubbio. Bruciato lo striscione dei Fedayn

La Roma torna a giocare in campionato, domani alle 20:45, contro il Verona. E lo farà in uno stadio Olimpico di nuovo tutto esaurito, con più di 60mila spettatori. Oltre a Dybala, potrebbe rimanere a riposo anche Lorenzo Pellegrini, non al meglio fisicamente. In vista del play off di Europa League con il Salisburgo di giovedì prossimo, mister Mourinho potrebbe rinunciare al capitano giallorosso, almeno dal primo minuto. Al suo posto si prepara Volpato. Partirà ancora dalla panchina Wijnaldum, che ha bisogno di tempo per tornare al top della forma. Alla vigilia di Roma-Verona è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei gialloblù Zaffaroni: "La Roma è abituata a giocare in Europa, a fare tante partite. Non credo sia un problema particolare per loro. Noi dovremo stare attenti, perché affrontiamo una squadra di altissimo livello". Il tecnico del Verona per la partita di domani ha dovuto escludere dai convocati 5 giocatori importanti.