Mai una vera Joya

Non bluffava Mourinho quando nel post-gara di Roma-Cremonese provava a spiegare il motivo per il quale aveva deciso di preservare inizialmente Dybala: "Devo prendere una decisione. Ma se rischio e Dybala gioca, magari vinciamo in coppa ma poi lo perdo per un mese". Stavolta è andata meglio, l'argentino si è fermato in tempo. leri - spiega Stefano Carina su 'Il Messaggero' - i controlli effettuati a Trigoria hanno confermato la diagnosi del sovraccarico muscolare. Nessuna lesione, quindi, e gran sospiro di sollievo. Paulo salterà l'impegno con il Verona in campionato e proverà a recuperare per il ritorno di giovedì in Europa League.