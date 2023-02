Roma, Pellegrini non è al top: col Verona potrebbe riposare a scopo precauzionale

Lorenzo Pellegrini non è al top e potrebbe restare a riposo contro il Verona. Per il capitano della Roma, sempre titolare in queste ultime settimane anche se non al massimo della condizione fisica, non è affatto scontata la presenza nel match di domani all'Olimpico. Mourinho dovrà già fare a meno di Dybala, ma gli impegni ravvicinati con il ritorno di Europa League con il Salisburgo impongono delle riflessioni. Pellegrini non è ufficialmente infortunato, ma potrebbe osservare un turno di riposo a scopo precauzionale. Oggi verranno fatte ulteriori valutazioni in tal senso, ma Mourinho rischia di doversi inventare l'attacco contro la squadra di Zaffaroni.