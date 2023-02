Roma-Verona, Olimpico di nuovo sold-out: cancelli aperti alle 18.15

La Roma torna a giocare all'Olimpico dopo il pareggio di Lecce e la sconfitta con il Salisburgo. E lo farà con un Olimpico di nuovo tutto esaurito, con più di 60mila spettatori. Il club giallorosso comunica l'ennesimo sold out, il ventiduesimo stagionale, anche se chi non è riuscito ad acquistare il biglietto potrà sempre sperare in extremis nella rivendita degli Abbonati Plus. Nel frattempo sono in vendita anche i tagliandi per le sfide con il Salisburgo di giovedì (anche qui vicini al tutto esaurito), con la Juve e il Sassuolo. Domani i cancelli dell'Olimpico si apriranno alle 18.15.