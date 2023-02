Gli ultras della Stella Rossa bruciano in curva lo striscione dei Fedayn

Poco vicino alla pezza è apparsa la scritta "Avete scelto la compagnia sbagliata" , in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con gli ultras della Dinamo Zagabria

Dopo due settimane si chiude nella maniera peggiore la vicenda dello striscione dei Fedayn rubato nel corso di un agguato da parte di ultras serbi a piazza Mancini dopo Roma-Empoli del 4 febbraio. Durante la partita Stella Rossa-Cucaricki, infatti, nel settore occupato dagli ultras Delije ecco apparire lo storico striscione (ed altri due sempre del gruppo romanista) esposto per la prima volta 51 anni fa in curva Sud. La pezza è messa capovolta e accanto ad uno striscione che recita "Avete scelto la compagnia sbagliata" , in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria. Subito dopo viene dato fuoco allo striscione dei Fedayn. Un gesto forte negli ambienti ultras.