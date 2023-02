Verona, i convocati di Zaffaroni: cinque assenze importanti

Out Veloso, Henry, Hrustic, Djuric, Sulemana

Marco Zaffaroni ha convocato 24 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45, all'Olimpico. Fuori Veloso, Henry, Hrustic, Djuric, Sulemana. Ecco l'elenco completo.