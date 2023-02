Roma, passato e presente: lo scatto di Giannini con Desideri e Bove – FOTO

Figli di Roma, capitani e bandiere. Chi lo è stato e chi sogna di diventarlo. Questo è la foto pubblicata da Giuseppe Giannini nelle stories di Instagram ieri sera. L'ex capitano e leggenda giallorossa ha postato uno scatto suggestivo con un altro totem come Stefano Desideri, quasi 200 presenze con la Roma in sei stagioni tra 1985 e 1991, ed Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 è uno dei giovani rampanti della cantera di Trigoria, Mourinho lo ha lanciato due volte da titolare, a gennaio è stato vicino alla cessione ma alla fine è rimasto. Per il momento una foto che rappresenta passato e presente, ma sicuramente c'è chi spera anche nel futuro.