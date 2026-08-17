Mancano 7 giorni all'esordio in campionato dei giallorossi, che ospiteranno i viola all'Olimpico lunedì 24 agosto: Mora a un passo, caccia all'esterno

Redazione
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Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Manca sempre meno all'esordio stagionale della Roma. Lunedì prossimo alle 20:45, tra 7 giorni, la squadra di Gasperini scenderà in campo all'Olimpico contro la Fiorentina per il posticipo della prima giornata di Serie A. A una settimana dall'inizio del campionato e a 15 giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato (martedì 1° settembre, ore 20) il ds D'Amico ha ancora tanti dossier aperti sulla sua scrivania di Trigoria. Dopo Castro, Koulierakis e Molina è in dirittura d'arrivo l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto, il famoso esterno sinistro di piede destro che Gasp chiedeva da oltre un anno e che finalmente potrà abbracciare. Ma non è ancora finita qui, perché il tecnico di Grugliasco si aspetta almeno un altro rinforzo.

gasperini d'amico AS Roma Training Session

Ecco che cosa manca per completare la rosa giallorossa

Gasperini nel corso dell'estate è stato chiaro: per competere in più competizioni servono almeno due giocatori per ruolo. "Chi non li ha poi paga pesantemente, è una cosa indispensabile per chi disputa le coppe", aveva dichiarato il tecnico dopo il ko contro il Cardiff City. Il messaggio alla società è arrivato puntuale: rispetto alla passata stagione, al netto delle cessioni (tra i titolari è partito Celik, oltre agli addii di Tsimikas ed El Shaarawy), sarebbero serviti almeno 4 acquisti. Un difensore (è arrivato Koulierakis), un esterno (Molina, ma manca ancora un giocatore a completare la batteria dei laterali) e due attaccanti (Castro, sostituto di Dovbyk, e Mora in arrivo). La priorità adesso, con il talentino portoghese pronto a vestire la maglia giallorossa, è il vice-Wesley. In lizza ci sono sempre Cacciamani, Udogie e Luis Henrique, ma tutti presentano almeno un ostacolo. Il Torino fa muro per l'esterno ex Juve Stabia, il Tottenham aprirebbe alla cessione dell'italiano solo in prestito con obbligo di riscatto e per quanto riguarda il brasiliano dell'Inter mancherebbe ancora l'accordo economico con il giocatore (che ha però aperto al trasferimento). E in lista di sbarco c'è ancora Salah-Eddine, la cui destinazione è ancora da definire.

All'esordio con la Fiorentina 10/11 della passata stagione

Insomma, il lavoro di D'Amico è ancora tanto e Gasp sembra destinato a ritrovarsi alla prima giornata di campionato con 10/11 dei giocatori della passata stagione. Solo Molina, infatti, viaggia verso una maglia da titolare contro una Fiorentina regina del mercato tra le squadre di Serie A. Difficilmente, infatti, Koulierakis riuscirà a sorpassare subito Hermoso nelle gerarchie, così come Castro non dovrebbe avere la meglio su Malen nonostante un ritiro 'a basso profilo' dell'olandese. E Mora, atteso nelle prossime ore in Italia, avrà di certo bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Gasp: la coppia sulla trequarti, nonostante il rischio di pestarsi i piedi, sarà ancora Dybala-Soulé. Lunedì prossimo all'Olimpico non ci sarà ancora Pellegrini, mentre Pisilli spera di rientrare quantomeno tra i convocati e Wesley farà di tutto per smaltire la leggera distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare l'amichevole contro il Borussia Dortmund sabato scorso. Chi ci sarà sicuramente, nonostante la Roma sembri ancora un cantiere a cielo aperto in attesa delle ultime settimane di mercato, saranno i 60 mila tifosi giallorossi pronti a sostenere la loro squadra nell'esordio stagionale.

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