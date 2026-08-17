Mancano 7 giorni all'esordio in campionato dei giallorossi, che ospiteranno i viola all'Olimpico lunedì 24 agosto: Mora a un passo, caccia all'esterno
Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi
Manca sempre meno all'esordio stagionale della Roma. Lunedì prossimo alle 20:45, tra 7 giorni, la squadra di Gasperini scenderà in campo all'Olimpico contro la Fiorentina per il posticipo della prima giornata di Serie A. A una settimana dall'inizio del campionato e a 15 giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato (martedì 1° settembre, ore 20) il ds D'Amico ha ancora tanti dossier aperti sulla sua scrivania di Trigoria. Dopo Castro, Koulierakis e Molina è in dirittura d'arrivo l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto, il famoso esterno sinistro di piede destro che Gasp chiedeva da oltre un anno e che finalmente potrà abbracciare. Ma non è ancora finita qui, perché il tecnico di Grugliasco si aspetta almeno un altro rinforzo.
Ecco che cosa manca per completare la rosa giallorossaGasperini nel corso dell'estate è stato chiaro: per competere in più competizioni servono almeno due giocatori per ruolo. "Chi non li ha poi paga pesantemente, è una cosa indispensabile per chi disputa le coppe", aveva dichiarato il tecnico dopo il ko contro il Cardiff City. Il messaggio alla società è arrivato puntuale: rispetto alla passata stagione, al netto delle cessioni (tra i titolari è partito Celik, oltre agli addii di Tsimikas ed El Shaarawy), sarebbero serviti almeno 4 acquisti. Un difensore (è arrivato Koulierakis), un esterno (Molina, ma manca ancora un giocatore a completare la batteria dei laterali) e due attaccanti (Castro, sostituto di Dovbyk, e Mora in arrivo). La priorità adesso, con il talentino portoghese pronto a vestire la maglia giallorossa, è il vice-Wesley. In lizza ci sono sempre Cacciamani, Udogie e Luis Henrique, ma tutti presentano almeno un ostacolo. Il Torino fa muro per l'esterno ex Juve Stabia, il Tottenham aprirebbe alla cessione dell'italiano solo in prestito con obbligo di riscatto e per quanto riguarda il brasiliano dell'Inter mancherebbe ancora l'accordo economico con il giocatore (che ha però aperto al trasferimento). E in lista di sbarco c'è ancora Salah-Eddine, la cui destinazione è ancora da definire.
All'esordio con la Fiorentina 10/11 della passata stagioneInsomma, il lavoro di D'Amico è ancora tanto e Gasp sembra destinato a ritrovarsi alla prima giornata di campionato con 10/11 dei giocatori della passata stagione. Solo Molina, infatti, viaggia verso una maglia da titolare contro una Fiorentina regina del mercato tra le squadre di Serie A. Difficilmente, infatti, Koulierakis riuscirà a sorpassare subito Hermoso nelle gerarchie, così come Castro non dovrebbe avere la meglio su Malen nonostante un ritiro 'a basso profilo' dell'olandese. E Mora, atteso nelle prossime ore in Italia, avrà di certo bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Gasp: la coppia sulla trequarti, nonostante il rischio di pestarsi i piedi, sarà ancora Dybala-Soulé. Lunedì prossimo all'Olimpico non ci sarà ancora Pellegrini, mentre Pisilli spera di rientrare quantomeno tra i convocati e Wesley farà di tutto per smaltire la leggera distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare l'amichevole contro il Borussia Dortmund sabato scorso. Chi ci sarà sicuramente, nonostante la Roma sembri ancora un cantiere a cielo aperto in attesa delle ultime settimane di mercato, saranno i 60 mila tifosi giallorossi pronti a sostenere la loro squadra nell'esordio stagionale.
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