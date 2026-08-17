Manca sempre meno all'esordio stagionale della Roma. Lunedì prossimo alle 20:45, tra 7 giorni, la squadra di Gasperini scenderà in campo all'Olimpico contro la Fiorentina per il posticipo della prima giornata di Serie A. A una settimana dall'inizio del campionato e a 15 giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato (martedì 1° settembre, ore 20) il ds D'Amico ha ancora tanti dossier aperti sulla sua scrivania di Trigoria. Dopo Castro, Koulierakis e Molina è in dirittura d'arrivo l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto, il famoso esterno sinistro di piede destro che Gasp chiedeva da oltre un anno e che finalmente potrà abbracciare. Ma non è ancora finita qui, perché il tecnico di Grugliasco si aspetta almeno un altro rinforzo.

Ecco che cosa manca per completare la rosa giallorossa

All'esordio con la Fiorentina 10/11 della passata stagione

Gasperini nel corso dell'estate: per competere in più competizioni servono. "Chi non li ha poi paga pesantemente, è una cosa indispensabile per chi disputa le coppe", aveva dichiarato il tecnico dopo il ko contro il. Il messaggio alla società è arrivato puntuale: rispetto alla passata stagione, al netto delle cessioni (tra i titolari è partito Celik, oltre agli addii di Tsimikas ed El Shaarawy), sarebbero serviti. Un difensore (è arrivato), un esterno (, ma manca ancora un giocatore a completare la batteria dei laterali) e due attaccanti (, sostituto di Dovbyk, e Mora in arrivo).adesso, con il talentino portoghese pronto a vestire la maglia giallorossa,. In lizza ci sono sempre, ma tutti presentano almeno un. Ilper l'esterno ex Juve Stabia, ildi riscatto e per quanto riguardacon il giocatore (che ha però aperto al trasferimento). E in lista di sbarco c'è ancora, la cui destinazione è ancora da definire.Insomma, il lavoro di D'Amico è ancora tanto e. Solo Molina, infatti, viaggia verso una maglia da titolare contro unatra le squadre di Serie A. Difficilmente, infatti,riuscirà a sorpassare subitonelle gerarchie, così comenon dovrebbe avere la meglio sunonostante un ritiro 'a basso profilo' dell'olandese. E, atteso nelle prossime ore in Italia, avrà di certo bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Gasp: la coppia sulla trequarti, nonostante il, sarà ancora. Lunedì prossimo all'Olimpico, mentreche lo ha costretto a saltare l'amichevole contro ilsabato scorso. Chi ci sarà sicuramente, nonostante la Roma sembri ancora unin attesa delle ultime settimane di mercato, saranno i 60 mila tifosi giallorossi pronti a sostenere la loro squadra nell'esordio stagionale.