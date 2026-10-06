"Questa sosta così lunga è stata una novità. L'unico precedente è quello dei Mondiali per il Qatar, ma era una cosa diversa. Non ci era mai capitato di fermarci così a lungo, è un esperimento che non mi pare sia piaciuto a molti. Noi, ad esempio, avevamo un numero così ridotto di calciatori per cui non potevamo fare amichevoli. Ormai è andata così, i vertici valuteranno se è il caso di ripetersi". L'impressione è che fermarsi non sia piaciuto nemmeno a Gasperini. Il tecnico, intervistato ieri da Sky nella sua tenuta vinicola ad Asti, ci gira intorno ma spegnere il motore ad una squadra che andava a pieni giri non deve esser stato il massimo. I dubbi sono leciti: si riprenderà come se nulla fosse accaduto? Qualche perplessità esiste. In tal senso - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - proprio la Roma nella passata stagione, su quattro soste per gli impegni delle nazionali, al rientro ha poi perso tre partite (Torino e due con l'Inter) vincendone soltanto una (con la Cremonese). Ci sono delle incognite per tutti, è vero, che il tecnico si sarebbe però risparmiato. Da domenica in poi, inizierà un mese lunghissimo, ricco di partite (9) dove il turnover sarà fondamentale: "I cinque cambi aiutano in questi tour de force, anche se quattro sono significativi e l'altro meno. Il dispendio energetico è comunque notevole. Per gli allenatori la gestione non è così complicata, puoi ruotare più giocatori e utilizzare tutta la rosa avendo così meno problematiche. Lo svantaggio sono solo gli infortuni, giocando tante partite il pericolo di stop aumenta".