Wesley si muove. Non sul campo, ma fuori. Il brasiliano ha scritto a Endrick, provando a fare quello che un direttore sportivo non potrebbe fare meglio: raccontargli quanto sarebbe bello averlo a Roma. Qualche mese fa era stato Endrick a cercare Wesley, dopo il suo ritorno nella Capitale per l'infortunio che gli aveva fatto saltare il Mondiale. Un messaggio per stargli vicino, in uno dei momenti più difficili della sua giovane carriera. Ora il percorso si è invertito. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato infatti il giallorosso a far sapere all'attaccante del Real Madrid quanto sarebbe felice di accoglierlo a Roma a gennaio e di condividere con lui lo spogliatoio. Un invito, più che una trattativa. Perché non c'è stato nessun contatto organizzato dalla Roma: soltanto lo scambio spontaneo tra due amici. Ma proprio quel rapporto può diventare un piccolo vantaggio per i giallorossi, che a gennaio potrebbero sfidare il Milan per Endrick. La Roma ha una carta in più: Wesley. E non è finita. Il 14 ottobre Endrick sarà all'Olimpico. Vedrà lo stadio, i tifosi, l'atmosfera della Capitale. E magari, dopo il messaggio di Wesley, inizierà a immaginare davvero come sarebbe viverla da protagonista.