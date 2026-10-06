Lacrime, fazzoletti e sorrisi. Perché quella di stanotte non sarà una partita come le altre. Argentina e Benin si affrontano all'1 di notte italiana, ma per tutti gli occhi saranno puntati su uno solo: Lionel Messi. L'ultimo tango con la maglia dell'Albiceleste, l'ultima volta davanti ai suoi tifosi. Una notte che promette emozioni forti e che resterà nella storia della nazionale argentina. A viverla da vicino ci sarà anche Soulé. Il giallorosso, dopo il debutto con l'Argentina, avrà il privilegio di condividere il campo con la leggenda. E prima ancora della partita ha voluto dedicargli un messaggio speciale, affidandolo ai social: "Grazie di tutto. È stato un sogno per me aver condiviso il tuo ultimo allenamento con questa maglia".