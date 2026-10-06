Dopo quattro giorni di riposo Trigoria torna a popolarsi. Da oggi pomeriggio Gasperini inizierà a riabbracciare quasi tutti i nazionali ma soprattutto ritroverà in gruppo Wesley e Malen. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi muscolari e sono pronti per la delicata trasferta di Como. L'anno scorso il brasiliano aveva deciso la sfida dell'Olimpico, mentre la rete di Donyell al Sinigaglia non era bastata per conquistare i tre punti Un match - quello di ritorno- segnato anche dalla dubbia espulsione di Wesley. Il terzino - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ha voglia di rivalsa, si è allenato in palestra durante i giorni di relax e sulla sinistra avrà sia il compito di creare scompiglio in avanti che quello di contenere Couto. Rispetto alla scorsa stagione non ha ancora trovato la prima rete, non ha questi problemi Malen che guiderà l'attacco.