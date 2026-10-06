Un fastidio all’adduttore, un’influenza intestinale e un Balerdi in grande spolvero. Sono stati questi tre elementi a condizionare fin qui l’avvio di stagione di N’Dicka. Il difensore centrale è stato impegnato con la Costa d’Avorio - due partite intere e qualche minuto finale nell’amichevole contro il Camerun - ed è pronto a tornare a Trigoria per lavorare con Gasperini. L’obiettivo, in questa settimana di lavoro, è riprendersi il posto al centro della difesa con i lombardi, mettendo da parte le noie fisiche e riscaldando il compagno di reparto argentino nel duello di alto livello. Diversa la situazione contro l’Inter, nell’ultimo faccia a faccia prima della sosta. L’ex Eintracht - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - si è infatti accomodato in panchina, ma non per via di qualche problematica fisica.

Si è trattato di una pura scelta tecnica da parte dell’allenatore piemontese, che, probabilmente ha preferito Balerdi per contrastare due attaccanti mobili come Lautaro e Thuram. Il giocatore preso in prestito con obbligo di riscatto dal Marsiglia ha regalato a Gasp un elemento di assoluto spessore, aumentando notevolmente la competitività in difesa, dove nessuno può dirsi sicuro del posto. N’Dicka, subentrato in maniera assolutamente positiva contro i nerazzurri, ha dimostrato di mantenere intatta la propria solidità mentale e ora vuole riprendersi la maglia da titolare. Contro il Como la scelta sarà ovviamente di Gasperini, ma il messaggio dell’ivoriano è chiaro: la concorrenza è alta, ma lui non intende fare passi indietro dopo essere stato un autentico pilastro nella prima annata della nuova era.