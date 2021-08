Roma, tre gol al Belenenses. Zaniolo segna e sorride: “Sto bene e sono felice”

Rui Patricio protagonista negativo con una papera. Il portiere: "Con Mourinho vogliamo dei titoli". Sorteggiato il tabellone di Coppa Italia

Valerio Salviani

La vittoria della Roma con il Belenenses (3-1) è solo un altro piccolo tassello di avvicinamento alla stagione. Mourinho però di motivi per sorridere ne ha più di uno. La voglia e la forma fisica di Dzeko per esempio, oggi in gol e lontano parente dell'ombra vista l'anno scorso, quando conviveva a fatica con Fonseca e non riusciva a ritrovarsi. La fiducia in crescita di Zaniolo, anche lui a rete ed ormai andato definitivamente oltre i problemi fisici: "Sto bene, giorno dopo giorno ho sempre più fiducia nei miei mezzi" ha detto a fine match il numero 22, che ha poi aggiunto: "Sono felice e siamo un bel gruppo. Spero di dare un grosso contributo alla squadra quest'anno, ne ho bisogno io e ne ha bisogno la squadra".

Rui Patricio: "Con Mou vogliamo dei titoli". Sorteggiata la Coppa Italia

L'unica nota negativa oggi è arrivata da Rui Patricio, che con un errore grossolano ha regalato un gol agli avversari facendo storcere un po' il muso ai tifosi. La società però continua ad avere piena fiducia nel suo numero uno, che in un'intervista a Sport Tv+ ieri ha dichiarato: "Mourinho è uno dei migliori al mondo. Puntiamo ai titoli". Di Mayoral la terza rete della Roma, che non ha ancora schierato il nuovo arrivo Shomurodov. L'ex Genoa, così come Cristante e Veretout, ha seguito il match dalla tribuna e ha poi svolto un allenamento a parte, per recuperare terreno sul gruppo che è più avanti nella preparazione. Domani alle 17 il penultimo allenamento a Parchal. Poi, dopo la seduta mattutina, la squadra venerdì si trasferirà in pullman a Siviglia, dove sabato ci sarà l'amichevole col Real Betis (ore 22). Domenica il ritorno nella Capitale.

Sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2021/22, che avrà un nuovo format a 44 squadre. Urna poco fortunata per la Roma, che si ritrova dallo stesso lato di Inter, Lazio e Milan. Ottavi possibili con lo spauracchio Spezia, che dovrà però superare due turni prima di sfidare i giallorossi. Capitolo mercato: in attesa di movimenti più importanti Milanese sembra avvicinarsi al Crotone, che l'ha chiesto in prestito. In uscita anche Darboe, che dopo il rinnovo andrà a fare esperienza. Su di lui la Sampdoria.