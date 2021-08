Roma, ultimi giorni in Portogallo: venerdì la partenza in pullman per Siviglia

I giallorossi partiranno venerdì dopo pranzo per la Spagna, dove sabato sera si scontreranno contro il Real Betis

La Roma chiude con un pareggio le sue amichevoli portoghesi. Dopo la partita contro il Belenenses, finita 3 a 1, lo Special One e i suoi si sposteranno in Spagna per la sfida contro il Real Betis, in programma sabato alle 22. Prima di partire venerdì sera però, i giallorossi torneranno ad allenarsi in campo all'Algarve sia domani alle 17, che il 6 agosto alle 10. Dopo pranzo, è prevista la partenza in pullman per Siviglia e un viaggio che durerà circa 3 ore.