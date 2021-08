Roma: Cristante, Shomurodov e Veretout si allenano in campo dopo l’amichevole

I tre giallorossi hanno seguito il match in tribuna e sono poi scesi in campo per l'allenamento

La Roma batte il Belenenses 3-1 nell'ultima amichevole in Portogallo e compie un altro passo verso la stagione. Buone risposte per Mourinho, che non ha ancora potuto testare Shomurodov, Cristante e Veretout. I tre giallorossi in ritardo di condizione, dopo aver seguito la partita seduti in tribuna, hanno lavorato a parte sul campo seguiti dal preparatore atletico. Per loro possibile uno scampolo di partita sabato contro il Betis. Veretout ha superato i problemi fisici, ma è indietro nella preparazione atletica. Mourinho spera di avere lui e Cristante al 100% per il 19 agosto, quando comincerà ufficialmente la stagione.