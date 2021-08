Coppa Italia, sorteggio difficile per la Roma: sulla sua strada Inter e Lazio

Ai quarti di finale la squadra di Mourinho potrebbe incontrare i campioni d'Italia. Possibile derby in semifinale

Il calendario della Roma si arricchisce di nuovi appuntamenti. Quest'oggi è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2021/2022, che si prospetta particolarmente duro per gli uomini di Mourinho . La prima edizione col nuovo formato a 44 squadre partirà domenica 8 agosto col turno preliminare ma entrerà nel vivo solo dai trentaduesimi di finale, previsti dal 13 al 16 agosto prossimi. I giallorossi entreranno in gioco, assieme alle altre big del massimo campionato, come sempre a partire dagli ottavi di finale, che si disputeranno dal 12 al 19 gennaio 2022 .

Come nelle ultime edizioni, i match saranno disputati tutti in gara secca fino alle semifinali; secondo i pronostici se tutto andrà come deve, potremo godere di due big match già ai quarti: Roma-Inter e Milan-Lazio. Lo Special One potrebbe scontrarsi con il suo ex club in una delle sfide più emozionanti della prossima stagione. Per quanto concerne la fase decisiva della prossima Coppa Italia, le date delle semifinali di andata e ritorno saranno il 2 marzo e il 20 aprile 2022, mentre la finale è prevista per l'11 maggio.