Rui Patricio: “Mourinho tra i migliori al mondo, vogliamo dei titoli”

Le parole del numero uno della Roma, reduce da un errore decisivo nell'amichevole con il Belenenses

Non una giornata felice per Rui Patricio, che contro il Belenenses SAD ha commesso un errore regalando il gol del vantaggio momentaneo agli avversari. Un errore indolore, tutto sommato, che non sposta la fiducia della Roma nel suo nuovo numero uno. L'ex Wolverhampton è arrivato in giallorosso anche per avere la possibilità di essere allenato da Mourinho, come ha dichiarato proprio Rui Patricio nella sua intervista a Sport TV+: "Ho l'opportunità di lavorare con uno dei migliori al mondo, Jose Mourinho. Il campionato italiano è una grande opportunità e farò del mio meglio per aiutare la Roma. Puntiamo a vincere dei titoli". Dichiarazioni importanti del nuovo portiere romanista, che ha poi raccontato la "rivalità" con il gm Tiago Pinto: "Sì, abbiamo scherzato un paio di volte (lui ex Sporting,e Tiago Pinto ex Benfica, ndc), ma la cosa più importante è il lavoro che facciamo qui".