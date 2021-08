Calciomercato Roma, il Crotone punta Milanese in prestito

'ex Primavera non rientra nei piani della società e potrebbe ripartire dal campionato di Serie B

Il Crotone mette gli occhi su Tommaso Milanese e la Roma è pronta a trattare. Il club calabrese avrebbe puntato il classe 2002, che si è fatto notare la scorsa stagione in Europa League sotto la guida di Fonseca. I dirigenti del club di Serie B sarebbero intenzionati a sottoscrivere un prestito per il centrocampista, che potrebbe cogliere l'occasione per fare più esperienza e trovare maggiore spazio. Infatti, dopo è l'arrivo di José Mourinho a Trigoria, il talento della Primavera si è visto tagliato fuori dal progetto del portoghese e sta vivendo la sua estate allenandosi con il gruppo degli esuberi.